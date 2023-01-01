Защитный экран для дисплея SmallRig 3750, для Sony A7IV, 2 шт.
Код товара : УТ-00061070
Артикул : 3750
1 290 ₽
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Описание
SmallRig 3750 защищает экран камеры Sony A7 IV от царапин и потертостей. Толщина 0.4 мм. Олеофобное покрытие снижает видимость отпечатков пальцев и облегчает чистку экрана.
- Совместимые камеры: Sony Alpha a7 IV
- Материал: стекло