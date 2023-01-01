Описание

Клетка SmallRig Pro Mobile Cage создана для профессиональной фото- и видеосъемки на iPhone 13 Pro Max. 2 холодных башмака и множество штативных гнезд позволяют закрепить на ней все необходимые аксессуары: рукоятки, микрофоны, лампы подсветки и так далее, а также установить сам телефон на штатив, слайдер и другие держатели. Клетка поддерживает установку мобильных объективов с байонетом Sirui M-Mount. Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава, изнутри смягчен с помощью силиконовых накладок, которые поглощают удары и предотвращают появление царапин. Телефон может использоваться как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Сохраняется доступ ко всем кнопкам и к разъему Lightning.

В комплекте идет одна боковая ручка: удержание телефона двумя руками значительно снижает эффект дрожания и раскачки камеры. Вы также можете приобрести вторую боковую ручку для максимально устойчивого и комфортного захвата.