Описание

Комплект SmallRig 3738 состоит из клетки 3195 и ручки 2165.

3195 – это прочная клетка, созданная специально для камеры Nikon Z9. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16, Arri 3/8” и холодный башмак (сверху) позволяют монтировать большое разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, вспышки и лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и так далее. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Резиновые накладки с внутренней стороны клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры. В комплекте с клеткой идет универсальный инструмент (шестигранный ключ и плоская отвертка), который крепится на магнитах в углублении на дне клетки.

Данная клетка несовместима с беспроводным контроллером Nikon WR-R11.

Размеры: 160 x 164 x 69.4 мм

Вес: 272 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Smallrig 2165 – алюминиевая рукоятка с креплением Arri 3/8" (с двумя шпильками). Шпильки предотвращают поворот рукоятки относительно клетки, винт закручивается пальцами и дополнительно затягивается шестигранником, который хранится прямо в ручке. На рукоятке расположено множество резьбовых фронтальное гнездо Arri 3/8", а также 1/4", 3/8" и 3 холодных башмака для аксессуаров (передний дополнительно оснащен пружинным запором). Рукоятка может устанавливаться как сверху, так и сбоку от клетки.

В комплекте идет шестигранный ключ.