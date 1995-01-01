Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Стойка-журавль SmallRig RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком

  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
  • RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
Код товара:УТ-00069197
Артикул:3737

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Стойка-журавль для крепления легких студийных моноблоков, а также для генераторных головок и различных студийных аксессуаров (отражателей, рассеивателей, флагов). Благодаря пневматической амортизации, оборудование опускается плавно и безопасно. Стойка и замки-фиксаторы выполняются из алюминиевого сплава, шпигот («палец») несъемный, диаметр 16 мм (5/8"), резьба 1/4". Журавль съемный, его длина регулируется в пределах от 95 до 170 см. В комплекте идет рым-болт, карабин и тканевый мешок для песка (противовес).

Характеристики

  • Амортизация: пневматическая
  • Максимальная высота: 280 см (только стойка, без журавля)
  • Минимальная высота: нет данных
  • Длина в сложенном виде: 94 см
  • Диаметр секций центральной колонны: 35 / 30 / 25 мм
  • Диаметр ножек: 22 мм
  • Длина журавля: 95 - 170 см
  • Диаметр секций журавля: 26 / 23 мм
  • Размах ног: 1.2 м
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Вес: 3 кг
  • Размер упаковки: 98 х 46 х 24 см
  • Вес брутто: 3.5 кг

Комплектация

  • Стойка
  • Журавль
  • Рым-болт
  • Карабин
  • Сумка для песка