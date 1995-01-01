Стойка-журавль SmallRig RA-S280A, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация, с мешком
Код товара:УТ-00069197
Артикул:3737
Товар не найден
Описание
Стойка-журавль для крепления легких студийных моноблоков, а также для генераторных головок и различных студийных аксессуаров (отражателей, рассеивателей, флагов). Благодаря пневматической амортизации, оборудование опускается плавно и безопасно. Стойка и замки-фиксаторы выполняются из алюминиевого сплава, шпигот («палец») несъемный, диаметр 16 мм (5/8"), резьба 1/4". Журавль съемный, его длина регулируется в пределах от 95 до 170 см. В комплекте идет рым-болт, карабин и тканевый мешок для песка (противовес).
Характеристики
- Амортизация: пневматическая
- Максимальная высота: 280 см (только стойка, без журавля)
- Минимальная высота: нет данных
- Длина в сложенном виде: 94 см
- Диаметр секций центральной колонны: 35 / 30 / 25 мм
- Диаметр ножек: 22 мм
- Длина журавля: 95 - 170 см
- Диаметр секций журавля: 26 / 23 мм
- Размах ног: 1.2 м
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вес: 3 кг
- Размер упаковки: 98 х 46 х 24 см
- Вес брутто: 3.5 кг
Комплектация
- Стойка
- Журавль
- Рым-болт
- Карабин
- Сумка для песка