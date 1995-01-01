Стойка-журавль для крепления легких студийных моноблоков, а также для генераторных головок и различных студийных аксессуаров (отражателей, рассеивателей, флагов). Благодаря пневматической амортизации, оборудование опускается плавно и безопасно. Стойка и замки-фиксаторы выполняются из алюминиевого сплава, шпигот («палец») несъемный, диаметр 16 мм (5/8"), резьба 1/4". Журавль съемный, его длина регулируется в пределах от 95 до 170 см. В комплекте идет рым-болт, карабин и тканевый мешок для балласта.