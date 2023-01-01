Стойка для установки студийных осветителей, а также различных аксессуаров (отражателей, рассеивателей, флагов). Благодаря пневматической амортизации, оборудование опускается плавно и безопасно. Стойка и замки-фиксаторы выполняются из алюминиевого сплава, шпигот («палец») несъемный, диаметр 16 мм (5/8"), резьба 1/4".