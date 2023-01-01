Стойка SmallRig RA-S280, 280 см, до 5 кг, пневмоамортизация
Код товара : УТ-00069196
Артикул : 3736
8 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стойка для установки студийных осветителей, а также различных аксессуаров (отражателей, рассеивателей, флагов). Благодаря пневматической амортизации, оборудование опускается плавно и безопасно. Стойка и замки-фиксаторы выполняются из алюминиевого сплава, шпигот («палец») несъемный, диаметр 16 мм (5/8"), резьба 1/4".
Также выпускается комплектация RA-S280A – c журавлем.
Характеристики
- Амортизация: пневматическая
- Максимальная высота: 280 см
- Минимальная высота: нет данных
- Длина в сложенном виде: 94 см
- Диаметр секций центральной колонны: 35 / 30 / 25 мм
- Диаметр ног: 22 мм
- Размах ног: 1.2 м
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вес: 2.1 кг
- Размер упаковки: 98 х 34.5 х 24.5 см
- Вес брутто: 2.3 кг
Комплектация
- Стойка