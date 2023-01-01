Крепление SmallRig 3731 Drop-in HawkLock mini Universal QR (Baseplate)
Код товара : УТ-00057763
Артикул : 3731
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крепление SmallRig 3731 Drop-in HawkLock mini Universal QR (Baseplate) является составной часть быстросъемной системы креплений HawkLock. Смысл заключается в том, что вы легко и быстро можете снимать и устанавливать аксессуары: для этого достаточно всего лишь повернуть рычаг замка. Продуманная форма базовой пластины и площадки обеспечивает надежное соединение без каких-либо люфтов. Работает с площадкой 3730 mini Universal QR (Top Plate).