Крепление SmallRig 3731 Drop-in HawkLock mini Universal QR (Baseplate) является составной часть быстросъемной системы креплений HawkLock. Смысл заключается в том, что вы легко и быстро можете снимать и устанавливать аксессуары: для этого достаточно всего лишь повернуть рычаг замка. Продуманная форма базовой пластины и площадки обеспечивает надежное соединение без каких-либо люфтов. Работает с площадкой 3730 mini Universal QR (Top Plate).