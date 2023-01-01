Площадка SmallRig 3730 Drop-in HawkLock
Код товара : УТ-00064497
Артикул : 3730
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Площадка SmallRig Drop-in HawkLock mini Universal QR предназначается для фирменной системы быстрого крепления SmallRig HawkLock. Система отличается исключительно компактными размерами, простотой и высокой скоростью работы: для фиксации прибор с установленной площадкой просто опускается в крепление вертикально, сверху вниз, до щелчка. Нажатие на боковой рычаг освобождает крепление. В отличие от других съемных площадок (более крупных размеров), систему HawkLock удобно применять с мобильными телефонами (в клетках), накамерными мониторами, небольшими осветителями и другими аксессуарами.
Штативный винт является съемным. Для установки площадки на прибор в комплекте идет шестигранный ключ, который позволяет надежно затянуть винт в штативном гнезде прибора. Крепление HawkLock выдерживает динамическую нагрузку до 5 кг.
- Размеры: 26.5 х 19.5 х 15 мм
- Вес: 14 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размер упаковки: 136 х 110 мм