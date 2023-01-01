Описание

Площадка SmallRig Drop-in HawkLock mini Universal QR предназначается для фирменной системы быстрого крепления SmallRig HawkLock. Система отличается исключительно компактными размерами, простотой и высокой скоростью работы: для фиксации прибор с установленной площадкой просто опускается в крепление вертикально, сверху вниз, до щелчка. Нажатие на боковой рычаг освобождает крепление. В отличие от других съемных площадок (более крупных размеров), систему HawkLock удобно применять с мобильными телефонами (в клетках), накамерными мониторами, небольшими осветителями и другими аксессуарами.

Штативный винт является съемным. Для установки площадки на прибор в комплекте идет шестигранный ключ, который позволяет надежно затянуть винт в штативном гнезде прибора. Крепление HawkLock выдерживает динамическую нагрузку до 5 кг.