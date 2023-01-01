Держатель для телефона SmallRig 3727 Universal Smartphone Holder
Код товара : УТ-00059929
Артикул : 3727
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.171
Описание
Многофункциональный держатель для телефона: может использоваться как настольная подставка и как адаптер для установки на штатив. Пружинный зажим фиксирует смартфоны шириной от 55 до 88 мм. По бокам зажима расположены 2 холодных башмака для аксессуаров. Нижняя площадка выполнена в форме «ласточкин хвост» и соответствует стандарту Arca Swiss. При размещении на столе две половинки площадки можно раздвинуть для большей устойчивости. Площадку можно также использовать как рукоятку для съемки видео с рук: это значительно снижает колебания телефона по сравнению с обычным захватом одной или двумя руками.
Держатель полностью выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и долгий срок службы. Щеки зажима снабжены силиконовыми накладками для крепкого захвата.
- Размеры: 38 х 38 х 100
- Размеры упаковки: 156 х 83 х 43 мм
- Вес: 121 г
- Вес брутто: 171 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон