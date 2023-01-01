Описание

Многофункциональный держатель для телефона: может использоваться как настольная подставка и как адаптер для установки на штатив. Пружинный зажим фиксирует смартфоны шириной от 55 до 88 мм. По бокам зажима расположены 2 холодных башмака для аксессуаров. Нижняя площадка выполнена в форме «ласточкин хвост» и соответствует стандарту Arca Swiss. При размещении на столе две половинки площадки можно раздвинуть для большей устойчивости. Площадку можно также использовать как рукоятку для съемки видео с рук: это значительно снижает колебания телефона по сравнению с обычным захватом одной или двумя руками.

Держатель полностью выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и долгий срок службы. Щеки зажима снабжены силиконовыми накладками для крепкого захвата.