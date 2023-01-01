Описание

Деревянная рукоятка для камеры Sony ZV-E10. Накладка выполнена из натурального полированного дерева, что обеспечивает комфортный захват камеры в кисти. Боковое штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать камеру вертикально, при этом становятся доступны холодный башмак и несколько резьбовых гнезд типа 1/4" на нижней площадке – в них можно установить какие-либо дополнительные аксессуары. Также там предусмотрена проушина для крепления кистевого ремня. Сама нижняя площадка выполнена в соответствии со стандартом крепления Arca Swiss, поэтому камеру можно напрямую устанавливать на совместимые штативы и стабилизаторы.

Максимальная нагрузка в вертикальном положении: 1.5 кг. Не устанавливайте слишком тяжелые аксессуары.