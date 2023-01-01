Дополнительный хват SmallRig 3706 L-Shape Wooden Grip для Sony ZV-E10
Код товара : УТ-00070923
Артикул : 3706
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Деревянная рукоятка для камеры Sony ZV-E10. Накладка выполнена из натурального полированного дерева, что обеспечивает комфортный захват камеры в кисти. Боковое штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать камеру вертикально, при этом становятся доступны холодный башмак и несколько резьбовых гнезд типа 1/4" на нижней площадке – в них можно установить какие-либо дополнительные аксессуары. Также там предусмотрена проушина для крепления кистевого ремня. Сама нижняя площадка выполнена в соответствии со стандартом крепления Arca Swiss, поэтому камеру можно напрямую устанавливать на совместимые штативы и стабилизаторы.
Максимальная нагрузка в вертикальном положении: 1.5 кг. Не устанавливайте слишком тяжелые аксессуары.
- Размеры: 116 х 66 х 66 мм
- Размеры упаковки: 127 х 112 х 88 мм
- Вес: 70 г
- Вес брутто: 120 г
- Материалы: алюминиевый сплав, натуральное дерево