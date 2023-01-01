Батарейная площадка SmallRig 3676 RA V1 V-Mount Battery Plate
Код товара : УТ-00058590
Артикул : 3676
4 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Питание
Описание
Пластина для крепления аккумуляторов типа V-Mount. Устанавливается на студийную стойку или аналогичную ей трубку, фиксируется струбцинным зажимом. Аккумулятор навешивается в соответствующий V-образный паз. В комплекте идет кабель D-Tap / XLR 3-pin длиной 1.8 м. Пластина изначально создавалась для осветителей SmallRig COB LED, но может использоваться и с другим оборудованием.
- Материалы: АБС-пластик, алюминиевый сплав
- Размеры: 145 х 90 х 70 мм
- Вес: 550 г