Пластина для крепления аккумуляторов типа V-Mount. Устанавливается на студийную стойку или аналогичную ей трубку, фиксируется струбцинным зажимом. Аккумулятор навешивается в соответствующий V-образный паз. В комплекте идет кабель D-Tap / XLR 3-pin длиной 1.8 м. Пластина изначально создавалась для осветителей SmallRig COB LED, но может использоваться и с другим оборудованием.