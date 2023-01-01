Комплект SmallRig 3669C для Sony A7SIII / A7IV: клетка, 2 ручки и фиксатор кабеля
Код товара : УТ-00070106
Артикул : 3669C
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект SmallRig 3669С состоит их прочной клетки для камер для Sony A7 IV или A7S III, верхней рукоятки ARRI Locating Handle 2165, боковой ручки и зажима-фиксатора для HDMI кабеля.
Клетка из алюминия со множеством резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, двумя холодными башмаками и планкой НАТО (слева) позволяет установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля, дополнительные батареи и так далее. Имеются проушины для крепления нашейного или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.
Для надежного соединения без люфта камера фиксируется в 2 точках: снизу (штативным винтом) и сбоку – специальным винтом через проушину для ремня.
Верхняя ручка также может использоваться в качестве боковой. На ней также расположено множество резьбовых гнезд 1/4", 3/8" и несколько холодных башмаков для таких аксессуаров как накамерные мониторы или микрофоны. Ручка устанавливается в гнездо ARRI 3/8" (с боковыми шпильками).
Боковая ручка эргономичной формы может использоваться как под правую, так и под левую руку, а также регулироваться по высоте расположения. Боковые ручки наиболее удобны при съемке от уровня живота / груди. Они обеспечивают лучший захват и комфортное управление камерой. На ручке имеются прорези под кистевой ремень, холодный башмак и несколько резьбовых гнезд для аксессуаров. Ручка устанавливается на 2 винта 1/4".
Фиксатор HDMI кабеля защищает HDMI гнездо камеры от повреждений, возможных в случае резкого рывка за кабель во время съемки, а также обеспечивает общую надежность соединения.
Комплектация:
- Клетка
- Зажим для HDMI кабеля
- Верхняя рукоятка ARRI Locating Handle 2165
- Боковая ручка
- Шестигранный ключ
Характеристики
- Размеры упаковки: 17 х 16 х 9 см
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон