Описание

Комплект SmallRig 3669С состоит их прочной клетки для камер для Sony A7 IV или A7S III, верхней рукоятки ARRI Locating Handle 2165, боковой ручки и зажима-фиксатора для HDMI кабеля.

Клетка из алюминия со множеством резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, двумя холодными башмаками и планкой НАТО (слева) позволяет установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля, дополнительные батареи и так далее. Имеются проушины для крепления нашейного или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.

Для надежного соединения без люфта камера фиксируется в 2 точках: снизу (штативным винтом) и сбоку – специальным винтом через проушину для ремня.

Верхняя ручка также может использоваться в качестве боковой. На ней также расположено множество резьбовых гнезд 1/4", 3/8" и несколько холодных башмаков для таких аксессуаров как накамерные мониторы или микрофоны. Ручка устанавливается в гнездо ARRI 3/8" (с боковыми шпильками).

Боковая ручка эргономичной формы может использоваться как под правую, так и под левую руку, а также регулироваться по высоте расположения. Боковые ручки наиболее удобны при съемке от уровня живота / груди. Они обеспечивают лучший захват и комфортное управление камерой. На ручке имеются прорези под кистевой ремень, холодный башмак и несколько резьбовых гнезд для аксессуаров. Ручка устанавливается на 2 винта 1/4".

Фиксатор HDMI кабеля защищает HDMI гнездо камеры от повреждений, возможных в случае резкого рывка за кабель во время съемки, а также обеспечивает общую надежность соединения.

Комплектация:

Клетка

Зажим для HDMI кабеля

Верхняя рукоятка ARRI Locating Handle 2165

Боковая ручка

Шестигранный ключ

Характеристики