Комплект SmallRig 3668B для Sony A7S III, A7 IV, A7R V, A1: клетка, ручка и фиксатор кабеля
Код товара : УТ-00064605
Артикул : 3668B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.483
Описание
Прочная клетка выполнена из цельного куска алюминия для камер Sony A7S III, A7 IV, A7R V и A1. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, два холодных башмака (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля и так далее. Справа и слева предусмотрены проушины для крепления ремня. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и может напрямую устанавливаться в Arca Swiss совместимые головки.
Для надежности камера фиксируется в 2 точках: снизу (штативным винтом) и сбоку – специальным винтом через проушину для ремня. В комплекте 2 сменных крепления: одно для камер Sony A7 IV и A7R V, второе – для A7S III и A1.
Фиксатор HDMI кабеля SmallRig 3000 устанавливается в гнездо 1/4"-20, от вращения его защищают 2 боковые шпильки. Головка болта рассчитана на затягивание пальцами, без инструмента, но ее можно дополнительно затянуть с помощью шестигранного ключа (в комплекте). Фиксатор зажимает штекер HDMI кабеля и тем самым предотвращает повреждение HDMI гнезда камеры в случае резкого рывка за кабель.
Samllrig 2165C – алюминиевая рукоятка с креплением Arri 3/8" (с двумя шпильками). Шпильки предотвращают поворот рукоятки относительно клетки, винт закручивается пальцами и дополнительно затягивается шестигранником, который хранится прямо в ручке. На рукоятке расположено фронтально гнездо Arri 3/8", а также множество гнезд 1/4", 3/8" и 3 холодных башмака для аксессуаров (передний дополнительно оснащен пружинным запором). Рукоятка может устанавливаться как сверху, так и сбоку от клетки.
Характеристики
- Размеры в сборе: 170 x 176.5 x 135 мм
- Размеры упаковки: 165 x 155 x 85 мм
- Вес общий: 361 г
- Вес брутто: 474 г
- Материалы: алюминиевый сплав, сталь, силикон