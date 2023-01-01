Описание

Прочная клетка выполнена из цельного куска алюминия для камер Sony A7S III, A7 IV, A7R V и A1. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, два холодных башмака (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля и так далее. Справа и слева предусмотрены проушины для крепления ремня. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и может напрямую устанавливаться в Arca Swiss совместимые головки.

Для надежности камера фиксируется в 2 точках: снизу (штативным винтом) и сбоку – специальным винтом через проушину для ремня. В комплекте 2 сменных крепления: одно для камер Sony A7 IV и A7R V, второе – для A7S III и A1.

Фиксатор HDMI кабеля SmallRig 3000 устанавливается в гнездо 1/4"-20, от вращения его защищают 2 боковые шпильки. Головка болта рассчитана на затягивание пальцами, без инструмента, но ее можно дополнительно затянуть с помощью шестигранного ключа (в комплекте). Фиксатор зажимает штекер HDMI кабеля и тем самым предотвращает повреждение HDMI гнезда камеры в случае резкого рывка за кабель.

Samllrig 2165C – алюминиевая рукоятка с креплением Arri 3/8" (с двумя шпильками). Шпильки предотвращают поворот рукоятки относительно клетки, винт закручивается пальцами и дополнительно затягивается шестигранником, который хранится прямо в ручке. На рукоятке расположено фронтально гнездо Arri 3/8", а также множество гнезд 1/4", 3/8" и 3 холодных башмака для аксессуаров (передний дополнительно оснащен пружинным запором). Рукоятка может устанавливаться как сверху, так и сбоку от клетки.

Характеристики