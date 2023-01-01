Описание

Прочная клетка из цельного куска алюминия для камер Sony A7 IV, A7R IV, A7R V, A7S III, A1. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, 2 холодных башмака и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля и так далее. Справа и слева предусмотрены проушины для крепления ремня. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и может напрямую устанавливаться в Arca Swiss совместимые штативные головки, на стабилизаторы DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro и так далее. Для надежности и защиты от вращения камера фиксируется в 2 точках: снизу (штативным винтом) и сбоку – специальным винтом через проушину для ремня. На клетке предусмотрены собственные проушины для ремня, так что вы по-прежнему можете использовать камеру с кистевым или нашейным ремешком. В углублении на нижней пластине на магнитах закреплен ключ-мультитул (шестигранник / отвертка)

В комплекте идет 2 адаптера. Адаптер с надписью «A7 IV» подходит для Alpha 7 IV and Alpha 7R V, адаптер с надписью «A7S III / A1» подходит для Alpha 7S III / Alpha 1 / Alpha 7R IV.