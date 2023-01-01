Угловая площадка SmallRig 3660 для Sony A1 / A7S III / A7 IV
Код товара : УТ-00058749
Артикул : 3660
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.222
Описание
L-образная площадка SmallRig 3660 для Sony Alpha A1 / A7S III / A7 IV крепится к камере с помощью винта 1/4"-20. Боковая пластина и основание совместимы с головками Arca Swiss, позволяют быстро переключаться между съемкой в горизонтальной и вертикальной ориентации. L-образный кронштейн не блокирует кнопки, порты, ЖК-экран или переключатели батареи камеры. Боковая часть может выдвигаться влево на 20 мм, если вам нужно больше места для подключения кабеля. На нижней пластине расположено несколько гнезд 1/4", которые позволяют установить дополнительные аксессуары, когда камера стоит вертикально. Плоская отвертка держится на магните в углублении нижней пластины.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон, натуральная кожа
- Размеры: 142.2 х 88.8 х 65.1 мм
- Вес: 152 г