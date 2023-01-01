Защитный кейс SmallRig 3627 для камеры DJI Action2, серый
Код товара : УТ-00056602
Артикул : 3627
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Защитите свою камеру DJI Action 2 от царапин и падений с помощью этого серого магнитного чехла от SmallRig. Легкий пластиковый корпус состоит из двух частей для легкой установки и крепится с помощью сильных магнитов. Он предназначен для защиты металлической поверхности камеры от царапин и имеет матовую отделку для предотвращения скольжения. В чехле имеется прорезь для дополнительного шнурка, а также сетчатая сумка для переноски для хранения камеры и ее аксессуаров.