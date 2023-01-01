Защитите свою камеру DJI Action 2 от царапин и падений с помощью этого серого магнитного чехла от SmallRig. Легкий пластиковый корпус состоит из двух частей для легкой установки и крепится с помощью сильных магнитов. Он предназначен для защиты металлической поверхности камеры от царапин и имеет матовую отделку для предотвращения скольжения. В чехле имеется прорезь для дополнительного шнурка, а также сетчатая сумка для переноски для хранения камеры и ее аксессуаров.