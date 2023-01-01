Осветитель SmallRig 3621 RC220B, светодиодный, 2700-6500К, 220 Вт
Код товара : УТ-00065148
Артикул : 3621
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Угол освещения
55° (с рефлектором)
Работа от сети
100-240В, 50/60 Гц
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8", на стойку
Прочие характеристики
Вес
2.85 кг
Комплектация
осветитель, рефлектор, защитная крышка, кабель питания, сетевой адаптер, сумка, документация
Описание
Компактный осветитель мощностью 220 Вт (энергопотребление 260 Вт) с изменяемой температурой белого света: 2700-6500К. Основные особенности: высокая точность цветопередачи (CRI 95+), плавная регулировка яркости без мерцания и 9 динамических спецэффектов: папарацци, фейерверк, молния, мерцающая лампа, вспышка, вечеринка, огонь. Моноблок может дистанционно управляться с помощью смартфона через приложение SmallGoGo для iOS и Android.
Прибор выполнен в компактном и достаточно легком корпусе (частично поликарбонат, частично алюминиевый сплав). Для охлаждения используется тихий вентилятор (громкость всего 30 дБ +/- 2 дБ на расстоянии 1 м): он включается автоматически, когда температура светодиода превышает 60° С. Стандартный байонет Bowens позволяет устанавливать на моноблок самые разные светоформирующие насадки: рефлекторы, софтбоксы, проекционные линзы, шторки и так далее. Также имеется встроенное крепление для фотозонтов. Кронштейн даёт возможность наклонять устройство в диапазоне 270°.
Осветитель работает от бытовой электросети: в комплекте идет сетевой адаптер с кабелем (общая длина 6 м). Также возможна работа от аккумуляторов типа V-Mount 14.4В или 26В (необходим адаптер RA V1, продается отдельно).
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