Осветитель SmallRig 3615 RC120B, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500K
Код товара : УТ-00058165
Артикул : 3615
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Байонет
Bowens
Мощность
120 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Освещенность
4450 лк на 1 м (открытая лампа), 52800 лк на 1 м (с рефлектором)
Работа от сети
100-240В, 50/60 Гц
Тип крепления
5/8"
Угол освещения
55° (с рефлектором)
Минимальная цветовая температура, K
2700
Максимальная цветовая температура, K
6500
Прочие характеристики
Вес
2.4 кг
Комплектация
осветитель, рефлектор, защитная крышка, кабель питания, сетевой адаптер, сумка, документация
Описание
Компактный осветитель мощностью 120 Вт (энергопотребление 150 Вт) с изменяемой температурой света 2700...6500К. Основные особенности: высокая точность цветопередачи (CRI 95+), возможность работы от аккумуляторов типа V-Mount на 14.4 или 26 Вольт, плавная регулировка яркости без мерцания и 9 динамических спецэффектов: папарацци, фейерверк, молния, мерцающая лампа, вспышка, вечеринка, огонь. Моноблок может дистанционно управляться с помощью смартфона через приложение SmallGoGo для iOS и Android.
Прибор выполнен в компактном и достаточно легком корпусе (частично поликарбонат, частично алюминиевый сплав). Для охлаждения используется тихий вентилятор (громкость всего 25 дБ +/- 2 дБ на расстоянии 1 м). Стандартный байонет Bowens позволяет устанавливать на моноблок самые разные светоформирующие насадки: рефлекторы, софтбоксы, проекционные линзы, шторки и так далее. Кронштейн даёт возможность наклонить устройство на 270°.