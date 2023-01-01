Осветитель SmallRig 3612 RC120D, светодиодный, 120 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00058164
Артикул : 3612
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
120 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Освещенность
5370 лк на 1 м (открытая лампа), 62600 лк (с рефлектором, на 1 м)
Угол освещения
55° (с рефлектором)
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
100-240В, 50/60 Гц
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8"
Прочие характеристики
Вес
2.4 кг
Комплектация
осветитель, рефлектор, защитная крышка, кабель питания, сетевой адаптер, сумка, документация
Описание
Компактный осветитель мощностью 120 Вт (энергопотребление 150 Вт) с дневной температурой света 5600К. Основные особенности: высокая точность цветопередачи (CRI 95+), плавная регулировка яркости без мерцания и 9 динамических спецэффектов: папарацци, фейерверк, молния, мерцающая лампа, вспышка, вечеринка, огонь. Моноблок может дистанционно управляться с помощью смартфона через приложение SmallGoGo для iOS и Android.
Прибор выполнен в компактном и достаточно легком корпусе (частично поликарбонат, частично алюминиевый сплав). Для охлаждения используется тихий вентилятор (громкость всего 25 дБ +/- 2 дБ на расстоянии 1 м). Стандартный байонет Bowens позволяет устанавливать на моноблок самые разные светоформирующие насадки: рефлекторы, софтбоксы, проекционные линзы, шторки и так далее. Кронштейн даёт возможность наклонить устройство на 270°.