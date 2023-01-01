Софтбокс SmallRig 3585, складной RA-D55, диаметр 55 см
Код товара : УТ-00061065
Артикул : 3585
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Параболический софтбокс SmallRig RA-D55 — универсальная светоформирующая насадка для создания мягкого освещения. Ее можно установить на осветители SmallRig RC 120D/120B и RC 220D/220B и другие модели с креплением для аксессуаров Bowens.
Быстро сборная конструкция собственной разработки: рефлектор и узел крепления к осветителю объединены вместе. Процесс подготовки к съемке и разборка софт-бокса занимает считанные секунды.
В комплект поставки входит высококачественная тканевая сотовая насадка, что позволяет максимально точно контролировать светотеневой рисунок.
Основные особенности:
- Возможность быстро и легко собирать и разбирать софтбокс.
- Плотная ткань (Oxford) и покрытие с высокой отражающей способностью сохраняют исходную цветовую температуру и индекс цветопередачи, создают более равномерное мягкое освещение.
- Поверхность софтбокса правильной сферический формы благодаря использованию 16 спиц.
- Расположение спиц с внешней стороны софтбокса делает отражающею поверхность максимально равной и гладкой для максимально эффективного распределения света.
- В комплект входит два рассеивателя и тканевая сотовая насадка.