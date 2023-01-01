Описание

Параболический софтбокс SmallRig RA-D55 — универсальная светоформирующая насадка для создания мягкого освещения. Ее можно установить на осветители SmallRig RC 120D/120B и RC 220D/220B и другие модели с креплением для аксессуаров Bowens.

Быстро сборная конструкция собственной разработки: рефлектор и узел крепления к осветителю объединены вместе. Процесс подготовки к съемке и разборка софт-бокса занимает считанные секунды.

В комплект поставки входит высококачественная тканевая сотовая насадка, что позволяет максимально точно контролировать светотеневой рисунок.

Основные особенности: