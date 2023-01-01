Описание

Держатель с 2 присосками SmallRig 3566 выдерживает нагрузку до 3 кг в статичном состоянии или до 0.5 кг при движении на открытой платформе со скоростью до 80 км/ч. В комплекте: база с присосками, съемный шарнирный кронштейн и адаптер для экшен-камер. Присоски могут наклоняться, что позволяет закрепить держатель на изогнутой поверхности. Кронштейн позволяет свободно настроить угол поворота и наклона камеры. Он устанавливается на планку НАТО, что позволяет максимально быстро снимать и устанавливать камеру.

Подходит для крепления на сухих, чистых и гладких поверхностях, таких как стекло, эмалированный металл, глянцевый пластик. Не подходит для пористых, шершавых, неровных поверхностей. Всегда используйте страховочные ремешки для безопасности, а также проверяйте прочность крепления каждые 2 часа.