Держатель с присосками SmallRig 3566 Dual Suction Cup SC-2K, до 3 кг
Код товара : УТ-00062251
Артикул : 3566
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.407
Описание
Держатель с 2 присосками SmallRig 3566 выдерживает нагрузку до 3 кг в статичном состоянии или до 0.5 кг при движении на открытой платформе со скоростью до 80 км/ч. В комплекте: база с присосками, съемный шарнирный кронштейн и адаптер для экшен-камер. Присоски могут наклоняться, что позволяет закрепить держатель на изогнутой поверхности. Кронштейн позволяет свободно настроить угол поворота и наклона камеры. Он устанавливается на планку НАТО, что позволяет максимально быстро снимать и устанавливать камеру.
Подходит для крепления на сухих, чистых и гладких поверхностях, таких как стекло, эмалированный металл, глянцевый пластик. Не подходит для пористых, шершавых, неровных поверхностей. Всегда используйте страховочные ремешки для безопасности, а также проверяйте прочность крепления каждые 2 часа.
- Размеры: 185 х 218.8 х 85 мм
- Размер упаковки: 217 х 119 х 66 мм
- Вес: 288 г
- Вес брутто: 392 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, поликарбонат, стекловолокно
- Рабочий диапазон температур: -40 до +60 °С