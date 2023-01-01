Описание

Комплект держателей с присосками SmallRig All-in-One 4-Arm Suction Cup Camera Mount Kit – это профессиональное решение для установки видео- и кинокамер на автомобили, катера и другие транспортные средства. Комплект включает 4 присоски диаметром 4" (10 см), каждая из которых выдерживает нагрузку 35 кг по вертикали: 3 из них держат камеру, а четвертая поддерживает объектив: это помогает снизить колебания и мелкую дрожь во время движения.

Присоски выполнены из прочного бутадиен-нитрильного каучука, который обеспечивает исключительно высокое сцепление с поверхностью и может работать даже в условиях заморозков: от -40° до +60°. Конструкция состоит из собственно присоски, ручного вакуумного мини-насоса, монтажной площадки и защитной крышки. На монтажной площадке сверху располагается планка НАТО, а также сверху и с торцов располагаются резьбовые гнезда стандартов 1/4" и ARRI 3/8" (3/8" с отверстиями для боковых штифтов). При использовании легкого оборудования (экшен-камеры типа GoPro, беззеркальные фотоаппараты) вы можете использовать только одну присоску для крепления камеры, а остальные – для установки дополнительных аксессуаров. К одной присоске можно одновременно присоединить до 3 кронштейнов.

Шарнирные кронштейны в комплекте относятся к типу Magic Arm: все шарниры запираются и освобождаются поворотом одной единственной ручки, располагающейся по центру. Длина кронштейнов: 11" (28 см). Благодаря использованию концевых фиксаторов под планку НАТО вся конструкция собирается, разбирается, монтируется и снимается очень быстро, без использования дополнительного инструмента.

Центральная базовая площадка с основанием в виде чаши позволяют быстро настроить положение камеры и точно выровнять ее по горизонту (компенсируется наклон +/- 8°). Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss. В комплекте также идет площадка-адаптер для батарей и 2 стальных страховочных троса с карабинами, длина каждого 2 метра.

Правила безопасности:

Безопасная нагрузка конструкции в сборе составляет 120 кг по горизонтали и 30 кг по вертикали. Присоски устанавливаются на чистые, сухие, гладкие поверхности (стекло, полированный металл, пластик, кафель и так далее). Не подходит для рельефных, пористых, влажных, пыльных и грязных поверхностей. При установке на хрупкие поверхности (такие как стекло), учитывайте, что они могут треснуть и разбиться при высокой динамической нагрузке. На вакуумном насосе каждой присоски нанесена белая линия для безопасности: если вы ее видите, воздух откачан недостаточно. При длительном использовании проверяйте и подкачивайте присоски как минимум каждые 4 часа. Для максимальной безопасности (в особенности при съемке экшен-сцен с активным движением) советуем использовать систему из 3 присосок, а также страховочные тросы.

Комплектация

Присоски 4" Vacuum Suction Cup - 4 шт.

Кронштейны Magic Arm 11" - 3 шт.

Кронштейн Magic Arm 11" с поддержкой для объектива - 1 шт.

Центральная базовая площадка с выравнивающей чашей (Half Ball Head) - 1 шт.

Адаптер для установки батарей Battery Adapter Plate

Страховочные тросы 2 м - 2 шт.

Лента-липучка (велкро) 30 см - 1 шт.

Кейс для хранения и транспортировки

Характеристики