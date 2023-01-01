Описание

Клетка SmallRig 3077 Pro Mobile Cage создана для профессиональной фото- и видеосъемки на iPhone 13 Pro. 2 холодных башмака и множество штативных гнезд позволяют закрепить какие угодно аксессуары: объективы, рукоятки, микрофоны, лампы подсветки и так далее, а также установить сам телефон на штатив, слайдер и другие держатели. Корпус снаружи выполнен из прочного алюминиевого сплава, внутри смягчен с помощью силиконовых прокладок, которые поглощают удары и предотвращают появление царапин. Телефон может использоваться как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Сохраняется доступ ко всем кнопкам и к разъему Lightning.

Совместимые объективы: с байонетом M-Mount или с резьбой 17 мм.

Не блокирует радар для автофокуса, позволяет использовать беспроводную зарядку.