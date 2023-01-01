Клетка SmallRig 3531B для Sony ZV-E10
Код товара : УТ-00070947
Артикул : 3531B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка SmallRig 3531B разработана специально для Sony ZV-E10. Основное предназначение: установка дополнительных аксессуаров, таких как ручки, мониторы, микрофоны, лампы освещения и так далее. С такой клеткой вы сможете собрать набор принадлежностей для выполнения самых сложных задач. По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4", сверху по центру – гнездо Arri 3/8", а рядом с ним – холодный башмак. Второй башмак расположен на нижней панели, он может использоваться, когда камера установлена вертикально.
Нижняя часть клетка выполнена в форме ласточкиного хвоста типа Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и стабилизаторы, не используя штативные площадки. При этом доступ ко всем интерфейсам и органам управления, к горячему башмаку и встроенным микрофонам камеры остается свободным. Дисплей также свободно откидывается на 180° и вращается в откинутом положении.
Камера фиксируется в двух точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях защищают корпус камеры от появления царапин. Широкие проушины позволяют использовать плечевой или кистевой ремни. В углублении на нижней пластине с помощью магнита фиксируется ключ-монетка.
Стоит отметить исключительно малый вес этой клетки: всего 105 г. Она практически не ощущается на камере.
Характеристики
- Размеры: 128.9 х 82.2 х 46.7 мм
- Размеры упаковки: 143 х 100 х 55 мм
- Вес: 106 г
- Вес упаковки: 172 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь