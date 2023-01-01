Описание

Полноразмерная клетка SmallRig 3531 для цифровой камеры Sony ZV-E10 обеспечивает дополнительную защиту и возможность установить необходимое для съемки оборудование и аксессуары. Камера надежно фиксируется двумя винтами, что исключает проворачивание клетки. Конструкция клетки повторяет форму корпуса камеры, и не блокирует доступ ко всем органам управления, разъемам и аккумулятору камеры.

Несколько типов крепления - отверстия с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜” дают возможность установить на клетку необходимые аксессуары.

Например, верхнюю ручки SmallRig HTS2756, держатель внешнего аккумулятора SmallRig BUB2336 или настольный штатив SmallRig BUT2664. Два разъема «холодный башмак», расположенные на верхней и нижней площадках, можно использовать для крепления на камере внешнего микрофона и светодиодного осветителя в качестве комплексное решение для видеоблога. Встроенная площадка совместимая с Arca Swiss позволяет быстро устанавливать и снимать клетку с электронных стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2.