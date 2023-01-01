Клетка SmallRig 3517, для камеры BMPCC 6K Pro Advanced Version)
Код товара : УТ-00056598
Артикул : 3517
13 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.242
Описание
Клетка для камеры BMPCC 6K Pro с возможностью внешней установки батарейного блока. Матричная структура позволяет оснастить клетку дополнительными рукоятками, кронштейнами и иными деталями. Конструкция не ограничивает доступ ко всему функционалу устройства, в том числе и к батарейному отсеку. В нижней части предусмотрена встроенная отвертка для монтажа/демонтажа клетки. Конструкция выполнена из авиационного облегченного сплава алюминия
Комплектация:
- клетка SmallRig 3517
- коннектор Pogo Pin
- разъем зажима стержня
- винт M4 (6шт)
- винт 1/4"