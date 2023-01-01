Клетка для камеры BMPCC 6K Pro с возможностью внешней установки батарейного блока. Матричная структура позволяет оснастить клетку дополнительными рукоятками, кронштейнами и иными деталями. Конструкция не ограничивает доступ ко всему функционалу устройства, в том числе и к батарейному отсеку. В нижней части предусмотрена встроенная отвертка для монтажа/демонтажа клетки. Конструкция выполнена из авиационного облегченного сплава алюминия.