Держатель для монитора с новым быстросъемным креплением HawkLock. HawkLock разблокируется одним нажатием на рычаг, что позволяет быстро снимать и устанавливать оборудование. При этом съемная площадка HawkLock очень компактная и легкая (меньше классических штативных площадок), а также надежно фиксируется в заблокированном положении. Крепление устанавливается в башмак для аксессуаров и выдерживает мониторы весом до 1.5 кг.