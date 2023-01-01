Держатель монитора SmallRig 3514 Drop in HawkLock, в башмак
Код товара : УТ-00057854
Артикул : 3514B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель для монитора с новым быстросъемным креплением HawkLock. HawkLock разблокируется одним нажатием на рычаг, что позволяет быстро снимать и устанавливать оборудование. При этом съемная площадка HawkLock очень компактная и легкая (меньше классических штативных площадок), а также надежно фиксируется в заблокированном положении. Крепление устанавливается в башмак для аксессуаров и выдерживает мониторы весом до 1.5 кг.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 52.5 х 46 х 30 мм
- Вес: 100 г