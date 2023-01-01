Компактный светодиодный осветитель с изменяемой температурой белого света и режимом цветного освещения: можно выбрать один из 360 цветов. Изменяемая цветовая температура позволяет балансировать свет P96 со светом от других источников на локации. Яркость, цвет и температура белого плавно регулируются с помощью дисков на боковой панели, сзади имеется небольшой экран. Vibe P96L RGB работает от встроенного аккумулятора емкостью 1500 мАч. В настройках также можно выбрать режим спецэффектов, всего доступен 21 эффект, среди них «полицейская машина», «молния», «фейерверк» и так далее.