Чехол из натуральной кожи для камеры Nikon Z fc. Обеспечивает защиту от ударов, царапин, потертостей, а также улучшает захват: натуральная кожа впитывает и отводит пот, поэтому камера не скользит в руках даже в жаркий день или при длительной съемке. Чехол не затрудняет доступ ко всем интерфейсам и органам управления. Нижняя пластина выполнена из алюминия для большей прочности и легкой установки на штативы, рукоятки и другие держатели. В комплекте идет ремень из натуральной кожи с широкой плечевой накладкой.