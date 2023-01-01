Кожаный чехол SmallRig 3481 для Nikon Z fc
Код товара : УТ-00057477
Артикул : 3481
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.175
Описание
Чехол из натуральной кожи для камеры Nikon Z fc. Обеспечивает защиту от ударов, царапин, потертостей, а также улучшает захват: натуральная кожа впитывает и отводит пот, поэтому камера не скользит в руках даже в жаркий день или при длительной съемке. Чехол не затрудняет доступ ко всем интерфейсам и органам управления. Нижняя пластина выполнена из алюминия для большей прочности и легкой установки на штативы, рукоятки и другие держатели. В комплекте идет ремень из натуральной кожи с широкой плечевой накладкой.
- Материалы: натуральная кожа, микрофибра (подкладка), алюминиевый сплав.
- Размеры: 140 х 40.5 х 64 мм
- Вес: 102 г