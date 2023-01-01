Легкий и компактный силиконовый кейс SmallRig 3448 предназначен для защиты видеорекордеров Atomos Ninja V и Ninja V+ от внешних механических воздействий. Три пластины из латуни эффективно отводят тепло от корпуса рекордера обеспечивая ему длительную непрерывную работу. Специальный адаптер предотвращает прокручивание и деформацию кейса при установке рекордера на держателях и других системах крепления. В комплект также входит пленка для защиты экрана рекордера от отпечатков пальцев, брызг, пыли и царапин.