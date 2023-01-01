Защитный кейс SmallRig 3448, для видеорекордера Atomos Ninja V
Код товара : УТ-00058112
Артикул : 3448
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.134
Материал
силикон
Описание
Легкий и компактный силиконовый кейс SmallRig 3448 предназначен для защиты видеорекордеров Atomos Ninja V и Ninja V+ от внешних механических воздействий. Три пластины из латуни эффективно отводят тепло от корпуса рекордера обеспечивая ему длительную непрерывную работу.
Специальный адаптер предотвращает прокручивание и деформацию кейса при установке рекордера на держателях и других системах крепления. В комплект также входит пленка для защиты экрана рекордера от отпечатков пальцев, брызг, пыли и царапин.
- Легкий и компактный профессиональный защитный кейс.
- Эффективно отводит тепло
- Надежная защита рекордера
- Предохраняет экран от повреждений и царапин.