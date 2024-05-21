Защитное стекло SmallRig 3447 для Atomos Ninja V / V Plus (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075803
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/7
Причина уценки:
Новый
650 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Защитное стекло для мониторов Atomos Ninja V и Ninja V+ от брызг, отпечатков пальцев и любых других загрязнений, а также царапин и механических воздействий.
Особенности конструкции противоударный
Толщина 0.4 мм
Артикул производителя 3447
Вес товара без упаковки 10 г
Материал стекло
Совместимость Atomos Ninja V, Ninja V+
Код товара: 140803
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Новый.
Комплектация: Стекло, комплект для установки, коробка.
Гарантия 90 дней.
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