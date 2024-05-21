Защитное стекло SmallRig 3447 для Atomos Ninja V / V Plus (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075803 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/7



Задать вопрос Причина уценки: Новый 650 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Защитное стекло для мониторов Atomos Ninja V и Ninja V+ от брызг, отпечатков пальцев и любых других загрязнений, а также царапин и механических воздействий. Особенности конструкции противоударный

Толщина 0.4 мм

Артикул производителя 3447

Вес товара без упаковки 10 г

Материал стекло

Совместимость Atomos Ninja V, Ninja V+ Код товара: 140803

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Новый.

Комплектация: Стекло, комплект для установки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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