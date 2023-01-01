Этот штатив оснащен гибкими ножками, которые могут сгибаться, чтобы приспособиться к неровной местности. Фиксируемая шаровая головка может поворачиваться на 360 ° и наклоняться на 90 °, так что вы можете снимать в портретном, альбомном или широком диапазоне углов между ними. Чтобы повысить качество производства вашего контента, этот штатив дает вам возможность добавлять несколько аксессуаров с помощью холодного башмака.