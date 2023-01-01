Штатив SmallRig 3446, с держателем для смартфона BeautyPod 1.5K BT-15
Код товара : УТ-00058110
Артикул : 3446
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Этот штатив оснащен гибкими ножками, которые могут сгибаться, чтобы приспособиться к неровной местности. Фиксируемая шаровая головка может поворачиваться на 360 ° и наклоняться на 90 °, так что вы можете снимать в портретном, альбомном или широком диапазоне углов между ними. Чтобы повысить качество производства вашего контента, этот штатив дает вам возможность добавлять несколько аксессуаров с помощью холодного башмака.
Поддерживает смартфоны шириной от 6 см до 9,5 см
Грузоподъемность до 1,5 кг