SmallRig 3300 – фиксатор кабеля SSD диска серии Samsung T5. Используется совместно с клеткой SmallRig BMPCC 6K Pro cage 3270. Как известно, камера BMPCC 6K Pro может использовать SSD диски вместо карт памяти, и фиксатор кабеля SmallRig 3300 помогает сделать это наиболее комфортным способом.