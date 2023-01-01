Фиксатор кабеля SSD диска SmallRig 3300 для BMPCC 6K Pro
Код товара : УТ-00052815
Артикул : 3300
2 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.603
Описание
SmallRig 3300 – фиксатор кабеля SSD диска серии Samsung T5. Используется совместно с клеткой SmallRig BMPCC 6K Pro cage 3270. Как известно, камера BMPCC 6K Pro может использовать SSD диски вместо карт памяти, и фиксатор кабеля SmallRig 3300 помогает сделать это наиболее комфортным способом.
Размеры: 69.2 x 19 x 18.8 мм
Размер упаковки: 63 x 50 x 40 мм
Вес: 20 г
Вес брутто: 40 г
Материал: алюминиевый сплав