Осветитель SmallRig 3286B P96, 5 Вт, 2700-6500К
Код товара : УТ-00070104
Артикул : 3286B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактный светодиодный осветитель с изменяемой температурой белого света и встроенным литиевым аккумулятором. Благодаря встроенной ножке легко устанавливается на все виды штативов, а также в башмак камеры или клетки. По бокам и сверху на корпусе располагаются 3 холодных башмака, что позволяет стыковать несколько P96 между собой, или добавлять другие аксессуары: например, внешний микрофон. Под матовым рассеивателем располагаются 96 светодиодов, половина из них теплого и половина – холодного свечения. Изменяемая цветовая температура позволяет балансировать свет P96 со светом от других источников на локации. Яркость и температура плавно регулируются с помощью диска на задней панели.