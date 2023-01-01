Компактный светодиодный осветитель с изменяемой температурой белого света и встроенным литиевым аккумулятором. Благодаря встроенной ножке легко устанавливается на все виды штативов, а также в башмак камеры или клетки. По бокам и сверху на корпусе располагаются 3 холодных башмака, что позволяет стыковать несколько P96 между собой, или добавлять другие аксессуары: например, внешний микрофон. Под матовым рассеивателем располагаются 96 светодиодов, половина из них теплого и половина – холодного свечения. Изменяемая цветовая температура позволяет балансировать свет P96 со светом от других источников на локации. Яркость и температура плавно регулируются с помощью диска на задней панели.