Зубчатое колесо SmallRig 3285, M0.8-38T для Mini Follow Focus
Код товара : УТ-00054349
Артикул : 3285
1 690 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Другое
Описание
Зубчатое колесо с 38 зубьями для Mini Follow Focus 3010 для стандартной гребенки 0.8 MOD. Взаимозаменяемо с колесами 3201 (43 зуба) и 3200 (65 зубьев). В зависимости от количества зубьев отличается скорость вращения кольца на объективе: чем больше шестеренка, тем быстрее скорость вращения (при одинаковом вращении рукоятки Follow Focus).
Размеры: 32 х 18.5 мм
Вес: 11.5 г
Материалы: пластик