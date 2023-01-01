Зубчатое колесо с 38 зубьями для Mini Follow Focus 3010 для стандартной гребенки 0.8 MOD. Взаимозаменяемо с колесами 3201 (43 зуба) и 3200 (65 зубьев). В зависимости от количества зубьев отличается скорость вращения кольца на объективе: чем больше шестеренка, тем быстрее скорость вращения (при одинаковом вращении рукоятки Follow Focus).