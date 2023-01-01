Держатель направляющей SmallRig 3276 предназначен для использования с клеткой SmallRig 3270 для камеры Blackmagic BMPCC 6K Pro. Устанавливается как в верхнее, так и в нижнее крепление на клетке, что позволяет адаптироваться под вашу конкретную конфигурацию оборудования. Хорошо подходит для систем Follow Focus от Nucleus Nano, PD MOVIE, REDROCK и других.