Держатель направляющей SmallRig 3276 12/15 мм для BMPCC 6K Pro
Код товара : УТ-00052811
Артикул : 3276
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.603
Описание
Держатель направляющей SmallRig 3276 предназначен для использования с клеткой SmallRig 3270 для камеры Blackmagic BMPCC 6K Pro. Устанавливается как в верхнее, так и в нижнее крепление на клетке, что позволяет адаптироваться под вашу конкретную конфигурацию оборудования. Хорошо подходит для систем Follow Focus от Nucleus Nano, PD MOVIE, REDROCK и других.
Комплектация:
- держатель
- адаптер для 12-мм направляющих
- шестигранный ключ
Размеры: 36.5 x 32.9 x 21 мм
Вес: 26 г
Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, термопластик