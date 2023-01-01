Защитное стекло SmallRig 3274 для дисплея BMPCC 6K Pro (2 шт.)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00052810 Артикул : 3274

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Все характеристики Защитное стекло для камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Закаленное стекло типа 2.5D (со скругленными краями), толщина 0.4 мм. Легко устанавливается на камеру, защищает экран от царапин. Легко чистится от отпечатков пальцев и других жировых загрязнений, не мешает сенсорному управлению. Задать вопрос 1 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Клетки для камер Вес (брутто), г 0.603

Описание Защитное стекло для камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Закаленное стекло типа 2.5D (со скругленными краями), толщина 0.4 мм. Легко устанавливается на камеру, защищает экран от царапин. Легко чистится от отпечатков пальцев и других жировых загрязнений, не мешает сенсорному управлению. Размеры: 111 x 62.5 x 0.4 мм

Вес: 20 г Комплектация: 2 защитных стекла

2 влажных салфетки

2 сухих салфетки

2 собирателя пыли

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