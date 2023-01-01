Бленда (козырек) для ЖК экрана камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Легко устанавливается и еще проще снимается при необходимости. Складывается для удобства транспортировки. Бленда защищает экран от прямых лучей света от солнца или ярких студийных осветителей, улучшает читаемость экрана.