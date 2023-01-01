Солнцезащитная бленда SmallRig 3273 для BMPCC 6K Pro
Код товара : УТ-00052809
Артикул : 3273
34%
2 990 ₽
1 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Бленды
Описание
Бленда (козырек) для ЖК экрана камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Легко устанавливается и еще проще снимается при необходимости. Складывается для удобства транспортировки. Бленда защищает экран от прямых лучей света от солнца или ярких студийных осветителей, улучшает читаемость экрана.
Размеры: 138 x 95 x 92 мм
Вес: 105 г
Материалы: кожа, ткань.