Держатель SSD диска SmallRig 3272 для BMPCC 6K Pro
Код товара : УТ-00052812
Артикул : 3272
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.603
Описание
SmallRig 3272 – держатель SSD диска со встроенным фиксатором USB кабеля. Данный держатель подходит для SSD дисков Samsung T5 и T7. Для установки на камеру Blackmagic BMPCC 6K Pro (или на клетку для нее) необходим свободный башмак для аксессуаров или одно штативное гнездо (1/4"-20). Как известно, камера BMPCC 6K Pro может использовать SSD диски вместо карт памяти, и держатель SmallRig 3272 помогает сделать это наиболее комфортным способом.
Размеры: 57 x 46.8 x 22.2 мм
Вес: 41 г
Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь