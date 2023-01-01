SmallRig 3272 – держатель SSD диска со встроенным фиксатором USB кабеля. Данный держатель подходит для SSD дисков Samsung T5 и T7. Для установки на камеру Blackmagic BMPCC 6K Pro (или на клетку для нее) необходим свободный башмак для аксессуаров или одно штативное гнездо (1/4"-20). Как известно, камера BMPCC 6K Pro может использовать SSD диски вместо карт памяти, и держатель SmallRig 3272 помогает сделать это наиболее комфортным способом.