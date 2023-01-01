Фиксатор HDMI / USB кабеля SmallRig 3271 для BMPCC 6K Pro
Код товара : УТ-00052808
Артикул : 3271
2 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Для кабелей
Описание
Фиксатор (зажим) для USB и HDMI кабелей камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Создан для использования с клеткой SmallRig 3270. Фиксатор предотвращает случайное отсоединение кабеля, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайном сильном рывке за кабель. Устанавливается с помощью 2 винтов 1/4", затягивается пальцами, дополнительно можно затянуть с помощью ключа-шестигранника, который идет в комплекте.