Фиксатор (зажим) для USB и HDMI кабелей камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Создан для использования с клеткой SmallRig 3270. Фиксатор предотвращает случайное отсоединение кабеля, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайном сильном рывке за кабель. Устанавливается с помощью 2 винтов 1/4", затягивается пальцами, дополнительно можно затянуть с помощью ключа-шестигранника, который идет в комплекте.