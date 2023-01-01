Описание

Клетка для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro и BMPCC 6K G2 обеспечивает возможность установки всех необходимых аксессуаров. По всему периметру клетки расположено множество резьбовых гнезд стандартов 1/4"-20, 3/8"-16, а также ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), сверху также имеется холодный башмак для аксессуаров, слева – планка НАТО, а снизу – крепление для SSD диска Samsung T5. Клетка фиксируется на камере 3 винтами 1/4", что обеспечивает максимально плотное соединение без какого-либо люфта. Конструкция выточена из облегченного сплава авиационного алюминия, что обеспечивает необходимую жесткость и прочность.

На клетке предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремня, а в нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован шестигранный ключ: необходимый инструмент всегда под рукой. Доступ ко всем органам управления камеры, интерфейсным портам и батарейному отсеку остается свободным.