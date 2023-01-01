Пластина SmallRig mounting plate 3249 устанавливается на стабилизаторы DJI RS 2, RS 3 или RS 3 Pro вместо стандартной. Основное отличие заключается в том, что у этой пластины регулируется длина, это позволяет устанавливать на стабилизатор такие крупные камеры как, например, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, в том числе вместе с клеткой. Рычажки позволяют быстро зафиксировать как длину площадки, так и положение верхней площадки. Как и оригинальная пластина DJI, она совместима с верхними площадками стандарта Manfrotto. Снизу предусмотрено 5 резьбовых гнезд 1/4"-20 для монтажа дополнительных аксессуаров, таких как видеолинк RavenEye.