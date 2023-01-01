Адаптер устанавливается вместо штатной батареи в совместимые камеры Panasonic. С другого конца находится штекер DC 5.5 х 2.1 мм, который подключается в гнездо питания с постоянным током 7.4 или 8 Вольт. Общая длина составляет 60 см.