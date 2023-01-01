Адаптер питания SmallRig 3248 для DMW-BLF19
Код товара : УТ-00055875
Артикул : 3248
2 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.130
Описание
Адаптер устанавливается вместо штатной батареи в совместимые камеры Panasonic. С другого конца находится штекер DC 5.5 х 2.1 мм, который подключается в гнездо питания с постоянным током 7.4 или 8 Вольт. Общая длина составляет 60 см.