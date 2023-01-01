Шарнирный кронштейн SmallRig 3238 Mini Magic Arm with Universal Ball Head
Код товара : УТ-00058095
Артикул : 3238
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Небольшой Magic Arm с одним удлиненным плечом для установки оборудования в труднодоступных частях клетки или системы риг. Может быть установлена как на верхней, так и на боковой части клетки. С обеих сторон имеются винты 1/4" для надежной фиксации устройств. В верхней части имеется прорезиненное основание, исключающее появление царапин и потертостей на мониторе. Поддерживает фиксацию под любым углом.
Отличается надежностью и простотой использования. Специальный фиксатор позволяет установить и зафиксировать монитор под требуемым углом. Выполнена из алюминия и нержавеющей стали