Описание

Небольшой Magic Arm с одним удлиненным плечом для установки оборудования в труднодоступных частях клетки или системы риг. Может быть установлена как на верхней, так и на боковой части клетки. С обеих сторон имеются винты 1/4" для надежной фиксации устройств. В верхней части имеется прорезиненное основание, исключающее появление царапин и потертостей на мониторе. Поддерживает фиксацию под любым углом.

Отличается надежностью и простотой использования. Специальный фиксатор позволяет установить и зафиксировать монитор под требуемым углом. Выполнена из алюминия и нержавеющей стали