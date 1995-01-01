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Комплект SmallRig 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка

  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
  • 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
Код товара:УТ-00058093
Артикул:3234B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

SmallRig 3234 включает в себя верхнюю ручку для ARRI, полную клетку и специальный кабельный зажим. Универсальная клетка обеспечивает защиту и несколько аксессуаров для камеры. Его новый дизайн имеет четкие контуры вокруг ручки, обеспечивая полный доступ к элементам управления камеры.

Ключевые особенности:

  • Формовочная клетка для камер R5 и R6.
  • Поддерживает полный доступ к элементам управления камеры.
  • Поставляется с зажимом кабеля HDMI для обеспечения стабильной съемки
  • Весит всего 313 г, портативный для мгновенной съемки
  • Несколько аксессуаров для съемок с разными сценами.
  • Поставляется с легкой верхней ручкой для лучшего захвата и легкого ручного снимка.