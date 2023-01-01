SmallRig 3234 включает в себя верхнюю ручку для ARRI, полную клетку и специальный кабельный зажим. Универсальная клетка обеспечивает защиту и несколько аксессуаров для камеры. Его новый дизайн имеет четкие контуры вокруг ручки, обеспечивая полный доступ к элементам управления камеры.