Комплект SmallRig 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка
Код товара:УТ-00058093
Артикул:3234B
Товар не найден
Характеристики
Тип товараКлетки
Описание
SmallRig 3234 включает в себя верхнюю ручку для ARRI, полную клетку и специальный кабельный зажим. Универсальная клетка обеспечивает защиту и несколько аксессуаров для камеры. Его новый дизайн имеет четкие контуры вокруг ручки, обеспечивая полный доступ к элементам управления камеры.
Ключевые особенности:
- Формовочная клетка для камер R5 и R6.
- Поддерживает полный доступ к элементам управления камеры.
- Поставляется с зажимом кабеля HDMI для обеспечения стабильной съемки
- Весит всего 313 г, портативный для мгновенной съемки
- Несколько аксессуаров для съемок с разными сценами.
- Поставляется с легкой верхней ручкой для лучшего захвата и легкого ручного снимка.