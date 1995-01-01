Комплект SmallRig 3234, для EOS R5 / R6 “Black Mamba”, клетка + ручка

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Код товара: УТ-00058093 Артикул: 3234B Код товара: УТ-00058093 Артикул: 3234B Тип товара Клетки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Клетки Описание SmallRig 3234 включает в себя верхнюю ручку для ARRI, полную клетку и специальный кабельный зажим. Универсальная клетка обеспечивает защиту и несколько аксессуаров для камеры. Его новый дизайн имеет четкие контуры вокруг ручки, обеспечивая полный доступ к элементам управления камеры. Ключевые особенности: Формовочная клетка для камер R5 и R6.

Поддерживает полный доступ к элементам управления камеры.

Поставляется с зажимом кабеля HDMI для обеспечения стабильной съемки

Весит всего 313 г, портативный для мгновенной съемки

Несколько аксессуаров для съемок с разными сценами.

Поставляется с легкой верхней ручкой для лучшего захвата и легкого ручного снимка. Видео Наш обзор

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