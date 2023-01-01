Площадка SmallRig 3231 L-Bracket разработана специально для камеры Fujifilm X-E4. Она позволяет устанавливать камеру на штатив вертикально или горизонтально, увеличивает выступ под пальцы для лучшего захвата камеры, а также приподнимает камеру для удобства использования объективов с более широким диаметром корпуса. Обе пластины, нижняя и боковая, совместимы с Arca Swiss головками. Боковое крепление можно отодвинуть немного в сторону от камеры для подключения штекеров (USB, HDMI), когда камера используется в вертикальной ориентации. На боковой пластине расположен холодный башмак для аксессуаров, а также 1 штативное гнездо 1/4"-20.