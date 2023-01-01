Описание

Бленда с держателем светофильтров SmallRig 3196 устанавливается на объективы, имеющие резьбу для светофильтров. Устанавливается напрямую в резьбу 95 мм, также в комплекте идут переходные кольца на диаметры 67, 72, 77 и 82 мм, отдельно можно приобрести кольца на диаметры 52, 55, 58, 62 и 86 мм. Также в комплекте 1 держатель для светофильтров SmallRig 3319 Filter Tray, дополнительные держатели можно докупить при необходимости. Регулируемый флаг и сама бленда выполнены по большей части из карбона, соединительные части – из алюминия, держатель фильтров - из пластика (поликарбонат). Это позволяет свести к минимуму нагрузку на резьбу объектива.

Держатель фильтров совместим с листовыми фильтрами 100 х 143 мм (4х5.65"), фильтры 100х100 мм (4х4") не подходят.

Бленда может использоваться вместе с резьбовыми фильтрами: сначала в резьбу объектива устанавливается переходное кольцо, поверх него можно установить соответствующий фильтр: 67, 72, 77 или 82. Тонкий профиль кольца позволяет даже использовать фильтры с вращающейся оправой, такие как поляризационные (CPL), или нейтральные фильтры переменной плотности (Variable ND).

Если у объектива отсутствует резьба для фильтров, используйте бленду SmallRig Matte Box 2660, которая устанавливается на пару 15-мм направляющих.

Размеры: 176 х 137 х 42.7 мм

Вес: 150 г +/- 5 г (без переходных колец)