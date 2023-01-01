Прочная клетка, созданная специально для камеры Nikon Z9. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16, Arri 3/8” и холодный башмак (сверху) позволяют монтировать большое разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, вспышки и лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и так далее. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Резиновые накладки с внутренней стороны клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры. В комплекте идет универсальный инструмент (шестигранный ключ и плоская отвертка), который крепится на магнитах в углублении на дне клетки.