Клетка SmallRig 3195 для Nikon Z9
Код товара : УТ-00057465
Артикул : 3195
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Прочная клетка, созданная специально для камеры Nikon Z9. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16, Arri 3/8” и холодный башмак (сверху) позволяют монтировать большое разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, вспышки и лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и так далее. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Резиновые накладки с внутренней стороны клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры. В комплекте идет универсальный инструмент (шестигранный ключ и плоская отвертка), который крепится на магнитах в углублении на дне клетки.
Данная клетка несовместима с беспроводным контроллером Nikon WR-R11.
- Размеры: 160 x 164 x 69.4 мм
- Вес: 272 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь