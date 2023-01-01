Описание

Комплект из прочной клетки для камер Canon EOS R5 и R6, фиксатора для HDMI и USB кабелей, а также боковой деревянной ручки премиум-класса.

Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак и планка НАТО (сверху) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхнюю ручку, монитор-рекордер, микрофон, лампу постоянного света и 15-мм направляющие для фоллоу-фокус и компендиума. Справа и слева в верхней части предусмотрены проушины для ремня. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Ее вес составляет всего 180 г.

Фиксатор для кабелей снимает нагрузку с HDMI и USB гнезд на плате камеры, защищает их от повреждения при случайных рывках за кабель. Кроме того, кабели оказываются надежно зафиксированными в гнездах. что позволяет не прерывать видеозапись.

Боковая ручка из гладкого, полированного дерева – лучший вариант для хвата при длительных съемках. Эргономичная форма снижает усталость кисти, а верхние крепления (2 гнезда 1/4", 1 гнездо 3/8", холодный башмак) позволяют установить какой-либо полезный аксессуар. Ручка регулируется по высоте и может крепиться с любой из сторон: справа или слева. Внутри ручки расположен прочный металлический каркас, для максимальной прочности. Дерево, как материал с низкой теплопроводностью, не раскаляется летом и не морозит руки зимой.

Материалы: алюминий, дерево

Размеры и вес: