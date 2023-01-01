Клетка SmallRig 3140B для Canon R5 / R6 + фиксатор кабеля и боковая ручка
Код товара : УТ-00057184
Артикул : 3140B
14 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.281
Описание
Комплект из прочной клетки для камер Canon EOS R5 и R6, фиксатора для HDMI и USB кабелей, а также боковой деревянной ручки премиум-класса.
Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак и планка НАТО (сверху) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхнюю ручку, монитор-рекордер, микрофон, лампу постоянного света и 15-мм направляющие для фоллоу-фокус и компендиума. Справа и слева в верхней части предусмотрены проушины для ремня. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Ее вес составляет всего 180 г.
Фиксатор для кабелей снимает нагрузку с HDMI и USB гнезд на плате камеры, защищает их от повреждения при случайных рывках за кабель. Кроме того, кабели оказываются надежно зафиксированными в гнездах. что позволяет не прерывать видеозапись.
Боковая ручка из гладкого, полированного дерева – лучший вариант для хвата при длительных съемках. Эргономичная форма снижает усталость кисти, а верхние крепления (2 гнезда 1/4", 1 гнездо 3/8", холодный башмак) позволяют установить какой-либо полезный аксессуар. Ручка регулируется по высоте и может крепиться с любой из сторон: справа или слева. Внутри ручки расположен прочный металлический каркас, для максимальной прочности. Дерево, как материал с низкой теплопроводностью, не раскаляется летом и не морозит руки зимой.
Материалы: алюминий, дерево
Размеры и вес:
- Клетка: 153.5 x 112 x 63.5 мм, 180 г
- Ручка: 105 x 69 x 67 мм, 202 г
- Фиксатор кабелей: 64 x 28 x 25 мм, 40 г