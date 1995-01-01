Описание

Клетка повторяет форму корпуса камеры.

Несколько типов креплений: гнезда 1/4", 3/8", Arri 3/8", «холодный башмак», планка НАТО

Надежная фиксация камеры двумя винтами – через штативное гнездо и проушину для ремня

Мультитул (шестигранник и шлицевая отвертка)

Нижняя пластина выполнена в форме Arca Swiss

Клетка SmallRig 3087 предназначена для камеры Fujifilm X-S10. Ее конструкция повторяет форму корпуса камеры и не блокирует доступ ко всем органам управления, разъемам и аккумулятору. Клетка надежно крепится к камере винтом 1/4” и дополнительно фиксируется винтом М2 через проушину для ремня, что исключает люфт и возможное проворачивание. Несколько типов креплений – резьбовые гнезда 1/4”, 3/8”, Arri 3/8”, разъем «холодный башмак» (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют закрепить на клетке все необходимое для съемки оборудование и аксессуары: верхние и боковые ручки, микрофоны, осветители, фиксаторы для HDMI кабеля SmallRig и так далее. Нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на совместимые штативы или стабилизаторы (DJI RS 2, RS3, RS3 Pro, RSC 2). С обеих сторон клетки имеются проушины для крепления кистевого и нашейного ремней. Входящий в комплект мультитул (плоская отвертка / шестигранник) позволяет быстро установить и снять камеру из клетки. Он крепится на магнитах в углублении на нижней пластине клетки.

Перед установкой клетки снимите кольцо для крепления ремня с правой стороны камеры.